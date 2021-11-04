***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2021 18:27
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
2021 / 28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2021 / 3 Dönem sorumluluk beyanı beyanı ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974894
BIST
11:521.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:529,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0384
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:5211,2316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:52562,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,75
|Açılış
|: 562,37
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KONTR
|80,45
|159.045.043
|% 7,63
|
|GEDZA
|17,48
|15.899.323
|% 7,37
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|DOBUR
|68,00
|13.686.257
|% 6,67
|
|RALYH
|8,73
|85.424.791
|% 6,33
|
|KARYE
|16,04
|53.990.684
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.768.651
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,08
|22.044.867
|% -6,99
|
|RODRG
|14,15
|1.204.345
|% -6,04
|
|GSRAY
|4,16
|116.868.151
|% -5,02
|
|THYAO
|17,04
|921.956.235
|% 0,41
|
|GARAN
|10,51
|874.738.905
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,80
|462.657.368
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,10
|368.662.759
|% 2,44
|
|ASELS
|16,73
|289.882.413
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,10
|368.662.759
|% 2,44
|
|TSKB
|1,54
|171.161.747
|% 0,65
|
|GARAN
|10,51
|874.738.905
|% 0,57
|
|THYAO
|17,04
|921.956.235
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,97
|159.826.385
|% -0,34
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7176
|9,7213
|% 0,40
|
|Euro
|11,2232
|11,2316
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,0479
|13,1133
|% -0,04
|
|Frank
|10,6073
|10,6712
|% 0,21
|
|Riyal
|2,5848
|2,5977
|% 0,28
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,88
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|0,55
|