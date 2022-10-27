***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
27.10.2022 18:19
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
2022/35
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2022/3. Dönem Sorumluluk Beyanı ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074772
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1387
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05995,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 995,39
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.983.550
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.087.655
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.130.432
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.248.056
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.316
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.294.152
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.987.486
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.120.464
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.196.203
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.694.905.255
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.118.606
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.248.683
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.092.741
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6012
|18,6064
|% -0,01
|
|Euro
|18,6204
|18,6364
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4969
|21,6047
|% -0,31
|
|Frank
|18,7359
|18,8488
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL