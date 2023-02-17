***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/02/2023Karar Sayısı2023 / 03Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sorumluluk Beyanı ekte PDF olarak sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115009BIST