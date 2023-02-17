***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.02.2023 21:01
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2023
Karar Sayısı
2023 / 03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sorumluluk Beyanı ekte PDF olarak sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115009
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.116,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.116,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.117,85
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8554
|18,8598
|% 0,07
|
|Euro
|20,1552
|20,1623
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6032
|22,7165
|% 0,32
|
|Frank
|20,2741
|20,3963
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0160
|5,0411
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,86
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|3,36
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.596
|7.665
|9,00
|
|Yarım
|3.711
|3.751
|5,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.875
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,10
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|-2,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem