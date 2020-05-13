***LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
13.05.2020 10:02
***LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
'nin 11.05.2020 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 13.05.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844648
BIST
10:4899.903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 286,90
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:486,9971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:487,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:48382,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 382,79
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|37.189
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|690.159
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,50
|3.378.934
|% -6,07
|
|DURDO
|16,50
|56.806
|% -4,90
|
|RAYSG
|6,70
|1.341.074
|% -4,42
|
|ASELS
|27,98
|347.642.604
|% 2,04
|
|ECILC
|5,82
|293.070.019
|% 7,38
|
|YKBNK
|2,21
|132.320.401
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,31
|111.993.282
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,37
|96.658.879
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,31
|111.993.282
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|132.320.401
|% 1,38
|
|ECILC
|5,82
|293.070.019
|% 7,38
|
|ODAS
|1,88
|94.724.781
|% 2,17
|
|TEKTU
|1,44
|44.899.786
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5540
|8,5969
|% 0,02
|
|Frank
|7,1761
|7,2193
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8566
|1,8659
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,56
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.508
|-2,20
|
|Tam
|2.540
|2.574
|-2,30
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,10
|
|Çeyrek
|620
|629
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,00
|
|B. Petrol
|29,10
|29,10
|-0,88
|