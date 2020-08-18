***LINK* *BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LINK******BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BAKAB, LINK19.08.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBAK AMBALAJ BAKAB 0,08546 0,072641LİNK BİLGİSAYAR LINK 0,2469295 0,20989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869700BIST