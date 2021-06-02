***LINK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LINK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler LINK03.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaLINK BILGISAYAR LINK 0,2941176 0,2499999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939642BIST