***LINK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***LINK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [LINK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarLink Bilgisayar'ın bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirimi 04.01.2021 tarihinde saat 18:30:00'da KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896839) yayımlanmıştır.Borsa İstanbul A.Ş.nin 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" Prosedürünün 5.maddesi uyarınca mevcut paylar, 05.01.2021 (yarın) bedelsiz pay alma hakları üzerinde, 06.01.2021 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896863BIST