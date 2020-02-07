***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 16:27
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817627
BIST
16:32121.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -489,76
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:325,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9945
En Düşük
5,9771
16:326,5733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:32301,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,35
|Açılış
|: 300,96
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.474.299
|% 19,97
|
|ARENA
|13,04
|40.613.166
|% 18,44
|
|LINK
|34,64
|30.857.380
|% 17,34
|
|AYCES
|11,59
|6.017.388
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,73
|41.858.400
|% 14,86
|
|DOKTA
|54,45
|72.851.814
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,62
|778.237.183
|% -0,81
|
|GUSGR
|2,81
|506.989.557
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,95
|394.312.279
|% 0,34
|
|SODA
|6,61
|312.521.756
|% 3,61
|
|YKBNK
|3,14
|291.653.343
|% -0,32
|
|IHLGM
|1,24
|278.611.940
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,81
|506.989.557
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,95
|394.312.279
|% 0,34
|
|ODAS
|2,25
|250.395.529
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,14
|291.653.343
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7304
|7,7691
|% 0,18
|
|Frank
|6,1103
|6,1471
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5920
|1,6000
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|2,37
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|3,25
|
|Yarım
|961
|986
|1,58
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|-0,55
|