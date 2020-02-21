***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 17:04
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820876
BIST
17:19116.955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.313,43
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:196,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:196,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0338
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
17:19322,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,71
|Açılış
|: 322,43
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,36
|96.811.710
|% 18,13
|
|ESCOM
|3,11
|8.958.760
|% 14,34
|
|ARDYZ
|14,98
|18.594.976
|% 13,57
|
|DGGYO
|6,45
|40.807.598
|% 13,36
|
|SAYAS
|3,63
|6.456.781
|% 12,73
|
|MIPAZ
|3,04
|161.655.637
|% -14,61
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,47
|13.945.088
|% -8,63
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,36
|46.361.903
|% -4,99
|
|THYAO
|14,45
|1.671.961.761
|% 0,56
|
|ASELS
|29,08
|1.194.646.462
|% 2,54
|
|KOZAA
|12,41
|699.497.998
|% 10,41
|
|IPEKE
|9,78
|677.448.027
|% 6,19
|
|KRDMD
|2,80
|511.870.288
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,55
|357.575.684
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|409.950.562
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,80
|511.870.288
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,53
|229.470.889
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,22
|175.454.203
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8933
|7,9329
|% 0,74
|
|Frank
|6,2089
|6,2463
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6268
|1,6349
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|43,55
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|21,06
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,39
|58,39
|-0,92
|
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