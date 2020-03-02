***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 14:57
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823285
BIST
16:14107.630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.635,95
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:146,2298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:146,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0499
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
16:14320,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,41
|Açılış
|: 320,77
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,96
|446.391.587
|% 17,37
|
|OYAYO
|4,46
|19.460.782
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.232.282
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|34.370.570
|% 14,35
|
|GYHOL
|22,84
|6.909.175
|% 14,26
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,97
|12.695.566
|% -3,66
|
|BURVA
|14,50
|45.531
|% -2,95
|
|ECZYT
|11,69
|8.942.419
|% -2,58
|
|THYAO
|11,92
|976.527.320
|% 1,45
|
|ASELS
|28,22
|513.716.927
|% 2,62
|
|KARSN
|1,96
|446.391.587
|% 17,37
|
|GARAN
|9,64
|398.237.780
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,40
|323.514.132
|% 4,80
|
|KARSN
|1,96
|446.391.587
|% 17,37
|
|YKBNK
|2,40
|323.514.132
|% 4,80
|
|ODAS
|2,06
|221.548.883
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,42
|138.016.808
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|138.607.463
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9211
|7,9608
|% -0,56
|
|Frank
|6,4715
|6,5105
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6547
|1,6630
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,43
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|10,85
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|5,25
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|50,37
|50,37
|0,70
|