***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:30
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825517
BIST
17:31103.554
En Yüksek
|Değişim
|: -5,52%
|| -6.046,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:316,1197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:316,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1008
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:31328,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,24
|Açılış
|: 328,96
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|TUCLK
|4,60
|24.012.548
|% -15,75
|
|UTPYA
|4,26
|6.207.533
|% -15,31
|
|GLBMD
|2,10
|2.735.802
|% -14,98
|
|TGSAS
|4,60
|2.724.443
|% -14,97
|
|OYAYO
|6,61
|6.676.402
|% -14,93
|
|KARSN
|1,66
|194.374.988
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,27
|252.907.350
|% -6,58
|
|THYAO
|10,47
|962.180.074
|% -6,01
|
|KRDMD
|2,46
|189.452.792
|% -8,21
|
|TSKB
|1,03
|78.201.612
|% -8,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0090
|8,0492
|% 1,25
|
|Frank
|6,5685
|6,6081
|% 1,71
|
|Riyal
|1,6272
|1,6354
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,07
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|8,98
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,35
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|37,00
|37,00
|-8,27
|
Seans Raporu
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