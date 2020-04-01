***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833722
BIST
10:1488.587
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.056,29
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
88.900
En Düşük
87.889
10:146,6355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6362
En Düşük
6,6108
10:147,2835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2765
10:14339,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,98
|Açılış
|: 339,75
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
339,77
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|SAMAT
|1,77
|1.430.791
|% 9,94
|
|CEMTS
|6,12
|1.429.858
|% 9,87
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PRKAB
|2,91
|235.127
|% -9,06
|
|BURVA
|11,90
|4.117
|% -8,25
|
|MTRYO
|3,20
|1.271.946
|% -7,78
|
|KLMSN
|11,84
|47.418
|% -7,50
|
|GARAN
|8,17
|90.132.430
|% 0,49
|
|PGSUS
|36,10
|67.670.499
|% 5,56
|
|SASA
|9,52
|67.286.192
|% 8,55
|
|THYAO
|9,00
|56.870.114
|% -0,77
|
|ASELS
|23,26
|48.229.861
|% -1,44
|
|IHLGM
|1,09
|41.298.010
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,52
|14.569.611
|% 1,96
|
|ODAS
|1,37
|29.125.203
|% 0,74
|
|GSRAY
|2,35
|42.122.374
|% 5,86
|
|MNDRS
|1,20
|17.936.756
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1617
|8,2027
|% -0,32
|
|Frank
|6,8522
|6,8935
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7555
|1,7643
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|13,06
|
|Altın Gr.
|338
|338
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|-0,95
|