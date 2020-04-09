***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 10:03
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836806
BIST
14:1994.612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 1.386,67
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
14:196,7346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0368
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
14:197,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0452
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
14:19359,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,24
|Açılış
|: 359,37
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|61.455.916
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.571.772
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.358.743
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.653.930
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.259.507
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|TIRE
|7,25
|17.110.775
|% -4,35
|
|TDGYO
|2,70
|4.038.765
|% -4,26
|
|INFO
|5,49
|14.150.756
|% -3,68
|
|GARAN
|8,03
|524.219.579
|% 2,03
|
|GSRAY
|2,59
|434.424.812
|% 2,78
|
|ECILC
|4,63
|425.652.221
|% 7,93
|
|ASELS
|25,22
|424.754.825
|% 0,88
|
|THYAO
|9,74
|383.226.956
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,59
|434.424.812
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,93
|236.938.171
|% 2,12
|
|ECILC
|4,63
|425.652.221
|% 7,93
|
|IHLAS
|0,58
|40.379.773
|% 1,75
|
|TSPOR
|3,95
|271.730.174
|% 6,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3308
|8,3726
|% -0,31
|
|Frank
|6,8947
|6,9362
|% -0,57
|
|Riyal
|1,7836
|1,7926
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|12,36
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,11
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,38
|34,38
|1,54
|
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1227, 78 artarak (% 1.39 ) 89, 412