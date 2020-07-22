***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:14
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861077
BIST
10:37118.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 303,97
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.346
10:376,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:377,8997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:37408,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,36
|Açılış
|: 408,17
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|2.676.977
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|22.652.002
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|44.878.679
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|23.163.867
|% -9,94
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|ACSEL
|9,60
|290.259
|% -4,95
|
|EKGYO
|2,38
|1.620.529.718
|% 5,31
|
|AFYON
|4,88
|208.369.255
|% 4,72
|
|GARAN
|7,99
|199.126.888
|% 0,63
|
|ASELS
|32,64
|145.741.625
|% 0,93
|
|KARSN
|3,19
|135.204.249
|% 3,57
|
|EKGYO
|2,38
|1.620.529.718
|% 5,31
|
|AFYON
|4,88
|208.369.255
|% 4,72
|
|KARSN
|3,19
|135.204.249
|% 3,57
|
|IHLGM
|1,79
|71.198.767
|% 2,29
|
|KRDMD
|3,09
|121.378.900
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6621
|8,7056
|% 0,05
|
|Frank
|7,3164
|7,3605
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|15,26
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.679
|33,30
|
|Tam
|2.734
|2.749
|34,10
|
|Yarım
|1.327
|1.345
|16,70
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,83
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|4,82
|4,83
|0,16
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:49AKGUV
Yüzde 8.74 oranında artışla 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 611, 086 adet işlem
-
10:48FLAP
Yüzde 4.24 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 333 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1133, 19 artarak (% 0.85 ) 134, 588
-
10:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, MRDIN, AFYON
-
10:47
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YONGA, YAPRK