***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 13:57
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869344
BIST
15:131.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:137,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:138,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
15:13465,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,10
|Açılış
|: 465,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,29
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:11
|HUBVC
|16,94
|65.924.931
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.193.380
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KENT
|2.518,50
|16.500.388
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.208.574
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.850.953
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.261.001
|% -7,84
|
|GARAN
|6,94
|730.189.518
|% 2,36
|
|RTALB
|49,60
|617.183.759
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,93
|606.111.110
|% 0,00
|
|KLGYO
|8,44
|562.745.612
|% 0,72
|
|KRDMD
|2,79
|498.553.500
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,93
|606.111.110
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,79
|498.553.500
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,10
|252.756.510
|% 1,45
|
|GARAN
|6,94
|730.189.518
|% 2,36
|
|PETKM
|3,76
|368.252.140
|% 4,16
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3924
|7,3957
|% 0,52
|
|Euro
|8,7643
|8,7701
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6428
|9,6912
|% 0,47
|
|Frank
|8,1087
|8,1575
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9661
|1,9759
|% 0,52
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,40
|
|Altın Gr.
|464
|465
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|17,34
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,39
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,10
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|-0,15
|