***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 14:59
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875281
BIST
17:501.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:507,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:508,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:50473,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,35
|Açılış
|: 473,14
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KARTN
|738,40
|136.619.650
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.071.672
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.321.443
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.786.261
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.044.988
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.563.961
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|89.996.534
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|FENER
|31,28
|269.234.838
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,18
|953.569.552
|% 2,25
|
|SASA
|17,06
|745.740.635
|% 4,86
|
|PETKM
|4,35
|670.770.795
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|515.518.617
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|390.499.588
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,18
|953.569.552
|% 2,25
|
|IHLAS
|1,08
|244.411.951
|% 2,86
|
|PETKM
|4,35
|670.770.795
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|236.031.366
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,64
|178.318.628
|% 4,46
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4991
|7,5033
|% 0,18
|
|Euro
|8,8730
|8,8768
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7126
|9,7613
|% 0,88
|
|Frank
|8,2228
|8,2723
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9930
|2,0030
|% 0,08
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|10,60
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,03
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|1,08
|
Seans Raporu
17:48
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17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
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17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem