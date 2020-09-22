***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 13:35
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876146
BIST
17:321.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:327,6634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:328,9741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:32471,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,93
|Açılış
|: 471,41
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:30
|NATEN
|29,26
|162.345.146
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.709.283
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|UFUK
|14,88
|1.933.213
|% -9,98
|
|SISE
|6,68
|1.851.627.520
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,25
|940.315.955
|% 2,20
|
|PETKM
|4,25
|689.564.325
|% 2,16
|
|ODAS
|2,57
|571.397.622
|% 3,63
|
|THYAO
|10,54
|468.280.020
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|940.315.955
|% 2,20
|
|SISE
|6,68
|1.851.627.520
|% 1,98
|
|ODAS
|2,57
|571.397.622
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,00
|349.156.102
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,73
|284.745.358
|% 0,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6563
|7,6618
|% 0,39
|
|Euro
|8,9631
|8,9754
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7444
|9,7933
|% -0,10
|
|Frank
|8,3077
|8,3577
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0347
|2,0449
|% 0,27
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|0,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|19,00
|
|Tam
|3.113
|3.190
|25,48
|
|Yarım
|1.505
|1.543
|12,33
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,42
|