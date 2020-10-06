***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2020 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878447
BIST
11:411.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:417,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
11:419,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0262
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1758
En Düşük
9,1224
11:41476,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,17
|Açılış
|: 476,80
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:41
|FORMT
|4,84
|36.442.000
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.522.349
|% 10,00
|
|LUKSK
|32,82
|5.336.191
|% 9,99
|
|DYOBY
|10,91
|44.981.804
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|390.540
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,28
|905.982.166
|% 1,39
|
|SISE
|6,96
|565.503.423
|% -0,85
|
|ODAS
|3,20
|503.147.189
|% 5,96
|
|ASELS
|18,76
|258.634.758
|% 0,32
|
|GUBRF
|37,38
|205.130.270
|% 6,68
|
|ODAS
|3,20
|503.147.189
|% 5,96
|
|GARAN
|7,28
|905.982.166
|% 1,39
|
|SISE
|6,96
|565.503.423
|% -0,85
|
|ZOREN
|2,67
|178.121.597
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,81
|105.879.454
|% 2,26
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7857
|7,7885
|% 0,31
|
|Euro
|9,1698
|9,1751
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0572
|10,1076
|% 0,07
|
|Frank
|8,4589
|8,5099
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0658
|2,0761
|% 0,10
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,61
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,23
|
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