***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895316
BIST
11:431.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:437,4105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0277
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:439,0772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0174
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:43448,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 448,06
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:43
|ARZUM
|24,86
|21.978.627
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|57.954.691
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.574.977
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.838.203
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,60
|6.233.885
|% -6,80
|
|BRKSN
|8,34
|1.902.288
|% -6,61
|
|BRYAT
|473,00
|119.757.844
|% -5,87
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|74,05
|1.048.615.387
|% 5,18
|
|THYAO
|13,02
|657.340.195
|% 3,17
|
|SASA
|20,94
|534.137.865
|% 7,49
|
|KARTN
|106,50
|488.411.179
|% 3,00
|
|KARSN
|3,31
|450.842.173
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|450.842.173
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,53
|259.920.673
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,55
|152.862.952
|% -1,27
|
|KRDMD
|5,60
|298.512.018
|% -0,18
|
|THYAO
|13,02
|657.340.195
|% 3,17
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4078
|7,4105
|% -0,37
|
|Euro
|9,0680
|9,0772
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9810
|10,0310
|% 0,15
|
|Frank
|8,3282
|8,3784
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9680
|1,9779
|% -0,40
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,66
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,47
|51,47
|0,57
|
Seans Raporu
11:43
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