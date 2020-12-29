***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 12:08
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895374
BIST
12:081.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.441
12:087,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
12:089,0736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0210
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
12:08447,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 447,68
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ARZUM
|24,86
|22.162.839
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.834.691
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|4.011.689
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|18.151.215
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,50
|9.342.180
|% -8,14
|
|NIBAS
|57,00
|6.838.800
|% -7,77
|
|BRYAT
|468,90
|127.791.425
|% -6,69
|
|BRKSN
|8,34
|2.133.731
|% -6,61
|
|GUBRF
|73,65
|1.153.575.686
|% 4,62
|
|THYAO
|12,98
|923.674.573
|% 2,85
|
|SASA
|20,68
|600.184.177
|% 6,16
|
|KARTN
|103,10
|533.629.131
|% -0,29
|
|KARSN
|3,29
|495.650.041
|% 4,78
|
|KARSN
|3,29
|495.650.041
|% 4,78
|
|GSDHO
|2,49
|321.490.513
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,55
|163.162.297
|% -1,27
|
|THYAO
|12,98
|923.674.573
|% 2,85
|
|ODAS
|3,83
|245.819.798
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4106
|7,4142
|% -0,32
|
|Euro
|9,0672
|9,0736
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9817
|10,0318
|% 0,16
|
|Frank
|8,3283
|8,3785
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9690
|1,9789
|% -0,35
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,38
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,61
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23DOAS
Yüzde 6.11 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 686, 622 adet işlem
-
12:21TGSAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 531 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 57 artarak (% 0.10 ) 1, 588
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, GSDHO
-
12:20XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 10, 892.00 milyon TL de