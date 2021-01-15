***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2021 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902511
BIST
11:181.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,90
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:187,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4179
En Düşük
7,3521
11:188,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:18440,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,03
|Açılış
|: 440,56
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:18
|PKENT
|1.076,90
|1.961.289
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.749.033
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.363.106
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,49
|752.142.809
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,53
|706.090.319
|% -2,75
|
|SISE
|7,88
|656.423.372
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,58
|579.669.561
|% 2,65
|
|GARAN
|10,12
|351.553.136
|% -1,84
|
|EKGYO
|2,49
|752.142.809
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,53
|706.090.319
|% -2,75
|
|SKBNK
|1,63
|196.693.078
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,58
|579.669.561
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,39
|117.859.073
|% 1,46
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4103
|7,4171
|% 0,76
|
|Euro
|8,9840
|8,9926
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0816
|10,1321
|% 0,30
|
|Frank
|8,2953
|8,3453
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9666
|1,9764
|% 0,50
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|5,37
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,75
|55,75
|-0,67
|