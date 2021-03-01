***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2021 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913838
BIST
14:121.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 33,39
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:127,2788
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1461
|Açılış
|: 7,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:128,7756
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -0,1938
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:12407,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,47
|Açılış
|: 407,84
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,62
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ITTFH
|2,75
|33.757.048
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.777.713
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.205.337
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.320.630
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,52
|1.608.729.235
|% 5,47
|
|THYAO
|13,89
|1.107.684.006
|% 2,97
|
|GARAN
|9,00
|854.388.880
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,20
|730.271.580
|% 2,32
|
|GUBRF
|82,20
|501.411.930
|% 3,01
|
|SISE
|7,52
|1.608.729.235
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,29
|311.038.263
|% 2,69
|
|GARAN
|9,00
|854.388.880
|% 0,90
|
|THYAO
|13,89
|1.107.684.006
|% 2,97
|
|IHLAS
|0,91
|72.839.945
|% 3,41
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2747
|7,2788
|% -1,97
|
|Euro
|8,7674
|8,7756
|% -2,16
|
|Sterlin
|10,1220
|10,1727
|% -1,83
|
|Frank
|7,9232
|7,9710
|% -2,54
|
|Riyal
|1,9314
|1,9411
|% -2,15
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|19,27
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-72,66
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-35,15
|
|Çeyrek
|656
|671
|-17,57
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,26
|65,26
|0,83
|