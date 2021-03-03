***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 12:41
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914758
BIST
12:391.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 22,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:397,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3689
En Düşük
7,2936
12:398,9170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9261
En Düşük
8,8181
12:39407,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,30
|Açılış
|: 407,87
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:39
|BOSSA
|24,42
|29.002.191
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.479.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.820.616
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|27.929.889
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,50
|28.896.108
|% -7,63
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KRDMD
|7,12
|1.230.175.595
|% 4,25
|
|THYAO
|14,86
|1.072.817.235
|% 0,34
|
|GARAN
|9,42
|770.657.773
|% 2,39
|
|EREGL
|15,62
|760.271.839
|% 3,44
|
|PETKM
|5,64
|731.680.804
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,12
|1.230.175.595
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,40
|203.802.643
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,46
|318.586.381
|% 1,65
|
|PETKM
|5,64
|731.680.804
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,81
|270.405.204
|% 2,18
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3578
|7,3604
|% 0,00
|
|Euro
|8,9120
|8,9170
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2447
|10,2961
|% -0,01
|
|Frank
|7,9886
|8,0367
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9521
|1,9619
|% -0,19
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,57
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-5,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-5,87
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-2,84
|
|Çeyrek
|654
|669
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,53
|