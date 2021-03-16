***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 15:20
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918445
BIST
15:381.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,08
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:387,4839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0488
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:388,9332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:38416,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,65
|Açılış
|: 416,87
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ULAS
|5,17
|9.498.906
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.108.356
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|39.627.511
|% 9,98
|
|FROTO
|208,40
|1.051.648.690
|% 9,97
|
|TRILC
|21,42
|33.801.531
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,62
|63.950.507
|% -6,50
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,20
|41.370.572
|% -6,07
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|GARAN
|8,92
|1.125.921.134
|% 2,29
|
|KOZAL
|126,30
|1.072.180.132
|% 2,27
|
|FROTO
|208,40
|1.051.648.690
|% 9,97
|
|OTKAR
|452,20
|875.228.777
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,74
|657.271.456
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,25
|300.971.413
|% 0,90
|
|GARAN
|8,92
|1.125.921.134
|% 2,29
|
|GSRAY
|4,21
|455.530.196
|% 6,58
|
|TSKB
|1,71
|162.594.866
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,74
|657.271.456
|% 1,98
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4795
|7,4820
|% -0,67
|
|Euro
|8,9262
|8,9331
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,3448
|10,3967
|% -0,94
|
|Frank
|8,0450
|8,0935
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9889
|1,9988
|% -0,69
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|1,23
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-32,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-30,92
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-14,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|-1,02
|
Seans Raporu
15:36
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