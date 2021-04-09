***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:20
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926074
BIST
14:151.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -23,18
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.393
14:158,1464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:159,6920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0247
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:15457,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 457,78
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TUREX
|14,52
|241.410
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.011.144
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|452.829
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.552.074
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.782.863
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|148.729.854
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|13.175.558
|% -9,43
|
|EREGL
|16,17
|688.951.881
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,35
|594.547.810
|% -1,08
|
|BJKAS
|10,82
|594.117.965
|% 6,39
|
|JANTS
|845,00
|435.781.997
|% -0,59
|
|GARAN
|6,70
|378.162.310
|% -0,89
|
|TSKB
|1,35
|191.435.855
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,22
|359.338.690
|% -4,17
|
|EKGYO
|1,89
|204.235.490
|% -2,07
|
|ITTFH
|2,84
|248.655.714
|% 7,58
|
|YKBNK
|2,12
|186.087.664
|% -2,75
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1390
|8,1464
|% 0,17
|
|Euro
|9,6826
|9,6920
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1449
|11,2008
|% 0,03
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1652
|2,1761
|% 0,12
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-7,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,33
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,28
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|-0,04
|