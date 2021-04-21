***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:49
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929890
BIST
12:521.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -18,16
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:528,2024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0952
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
12:529,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0999
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
12:52468,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,30
|Açılış
|: 468,13
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
468,81
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:52
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.557.545
|% 9,52
|
|FENER
|34,94
|76.011.129
|% 9,19
|
|JANTS
|772,00
|50.573.378
|% 8,81
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.767.574
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|86.390.344
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|10.133.323
|% -9,78
|
|BNTAS
|5,01
|39.904.313
|% -9,57
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,43
|691.739.125
|% -2,13
|
|GARAN
|6,98
|508.186.817
|% -1,55
|
|EREGL
|18,17
|484.873.908
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,16
|341.343.370
|% -0,56
|
|THYAO
|11,11
|249.121.472
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,07
|226.865.474
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|691.739.125
|% -2,13
|
|ODAS
|2,49
|189.257.437
|% -8,46
|
|GARAN
|6,98
|508.186.817
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,82
|119.465.634
|% -1,09
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1968
|8,2024
|% 1,17
|
|Euro
|9,8556
|9,8688
|% 1,02
|
|Sterlin
|11,3733
|11,4304
|% 0,91
|
|Frank
|8,8903
|8,9439
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1776
|2,1885
|% 1,02
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,53
|
|Altın Gr.
|468
|469
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|38,00
|
|Tam
|3.083
|3.162
|40,86
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|19,76
|
|Çeyrek
|747
|765
|9,88
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,63
|65,63
|-0,94
|