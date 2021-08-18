***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958899
BIST
11:291.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
11:298,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
11:299,9564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0792
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
11:29487,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,69
|Açılış
|: 487,79
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler11:29
|AGYO
|3,74
|47.079.169
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.335.216
|% 9,87
|
|VAKKO
|11,64
|91.615.014
|% 9,81
|
|DAGI
|3,73
|68.633.012
|% 8,12
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|KUTPO
|54,65
|25.571.643
|% -8,23
|
|PRZMA
|4,17
|4.477.097
|% -6,50
|
|VKING
|7,09
|34.119.251
|% -5,84
|
|EUHOL
|3,41
|14.079.003
|% -5,54
|
|IDGYO
|2,65
|4.353.733
|% -5,36
|
|GARAN
|9,48
|394.795.540
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,60
|309.346.332
|% 0,00
|
|THYAO
|12,34
|290.278.118
|% -0,80
|
|TUPRS
|102,80
|267.288.921
|% 0,10
|
|KRDMD
|8,21
|228.787.136
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,60
|309.346.332
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,62
|152.969.929
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,84
|78.577.201
|% -0,54
|
|GARAN
|9,48
|394.795.540
|% 0,21
|
|HALKB
|4,90
|190.666.833
|% 2,08
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4866
|8,4878
|% 0,67
|
|Euro
|9,9490
|9,9564
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6432
|11,7015
|% 0,83
|
|Frank
|9,2476
|9,3034
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2555
|2,2668
|% 0,65
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,22
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,44
|