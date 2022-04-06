***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 10:09
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016302
BIST
09:552.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,74
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.330
En Düşük
2.328
09:5514,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
09:5516,0519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
09:55908,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,08
|Açılış
|: 908,87
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,52
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BEYAZ
|8,48
|5.013.310
|% 2,05
|
|ESCAR
|34,90
|11.793.968
|% 1,88
|
|AYGAZ
|30,26
|113.854.456
|% 1,68
|
|USAK
|1,49
|29.171.355
|% 0,00
|
|TATGD
|12,55
|37.999.064
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,95
|32.312.151
|% 0,00
|
|SRVGY
|87,10
|14.266.195
|% 0,00
|
|USAK
|1,49
|29.171.355
|% 0,00
|
|TUCLK
|13,44
|10.294.004
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,23
|1.449.515
|% 0,00
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 0,00
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 0,00
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7283
|14,7324
|% 0,13
|
|Euro
|16,0352
|16,0484
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,1782
|19,2744
|% -0,09
|
|Frank
|15,7218
|15,8165
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9147
|3,9344
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-3,05
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,53
|