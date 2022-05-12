***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 10:25
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029599
BIST
10:582.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -38,71
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
10:5815,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0855
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3943
En Düşük
15,2578
10:5816,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0238
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:58915,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,61
|Açılış
|: 915,09
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,25
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:56
|GLBMD
|7,15
|9.991.877
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.205.057
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.576.187
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,78
|45.573.423
|% 8,77
|
|ULUUN
|11,05
|146.238.754
|% 6,45
|
|LIDFA
|6,21
|409.848
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|28.901.586
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|489.006
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|9.986.759
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,45
|2.184.008
|% -9,72
|
|THYAO
|41,76
|860.637.221
|% -1,04
|
|SISE
|19,64
|694.682.330
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,20
|604.451.920
|% -2,82
|
|EREGL
|33,24
|481.500.156
|% -2,64
|
|ASELS
|23,16
|441.549.783
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,71
|264.694.327
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,65
|294.570.331
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,59
|172.065.378
|% -1,64
|
|ODAS
|2,35
|109.943.304
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,20
|604.451.920
|% -2,82
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3766
|15,3837
|% 0,53
|
|Euro
|16,1420
|16,1787
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7144
|18,8083
|% 0,14
|
|Frank
|15,3922
|15,4849
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0855
|4,1060
|% 0,44
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,42
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,41
|