***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2022 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066881
BIST
10:033.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 39,73
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.443
En Düşük
3.425
10:0318,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
10:0318,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1473
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,3836
En Düşük
18,1735
10:031.018,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.018,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.018,65
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler10:03
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|YEOTK
|28,00
|40.723.833
|% 7,28
|
|BRKO
|2,10
|327.346
|% 5,00
|
|DOGUB
|8,50
|57.885
|% 4,68
|
|CMENT
|58,80
|93.727
|% 4,44
|
|ULUFA
|4,11
|12.873.539
|% -8,67
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ETYAT
|7,30
|4.987.725
|% -4,20
|
|ARASE
|140,30
|630.087
|% -2,77
|
|COSMO
|57,05
|195.168
|% -2,56
|
|SASA
|72,60
|3.525.447.496
|% 1,82
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 0,00
|
|GARAN
|21,36
|2.139.453.893
|% 0,00
|
|SISE
|27,14
|2.121.316.127
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 0,00
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,27
|1.585.173.928
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,13
|618.879.993
|% 0,00
|
|GARAN
|21,36
|2.139.453.893
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5589
|18,5755
|% 0,14
|
|Euro
|18,3554
|18,3743
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,0146
|21,1200
|% 0,36
|
|Frank
|18,6610
|18,7734
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9192
|4,9439
|% -0,02
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.804
|6.884
|11,00
|
|Yarım
|3.311
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,55
|0,18
|
|B. Petrol
|89,37
|89,37
|0,51
|