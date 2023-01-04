***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:07
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092976
BIST
11:395.576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -50,66
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:3918,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:3919,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1721
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:391.121,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 15,81
|Açılış
|: 1.121,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:37
|EYGYO
|22,90
|9.033.638
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.392.458
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|136.495.369
|% 9,93
|
|ADEL
|133,90
|46.270.459
|% 8,69
|
|BFREN
|5.158,60
|182.028.987
|% 8,48
|
|MRGYO
|6,05
|6.832.118
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.423.828
|% -9,93
|
|TUREX
|28,24
|23.395.065
|% -7,83
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|ULUSE
|232,30
|28.670.845
|% -7,08
|
|EREGL
|42,70
|4.159.608.541
|% 1,09
|
|EKGYO
|9,56
|4.110.392.363
|% 1,49
|
|ASELS
|66,35
|2.739.067.344
|% -3,98
|
|THYAO
|145,20
|2.562.510.040
|% -1,49
|
|ENKAI
|35,22
|2.504.126.868
|% 0,51
|
|EKGYO
|9,56
|4.110.392.363
|% 1,49
|
|KRDMD
|19,08
|2.324.735.371
|% 1,44
|
|EREGL
|42,70
|4.159.608.541
|% 1,09
|
|YKBNK
|11,80
|1.109.416.512
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,88
|1.184.409.381
|% 1,66
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7388
|18,7536
|% 0,17
|
|Euro
|19,9115
|19,9338
|% 0,85
|
|Sterlin
|22,5587
|22,6719
|% 0,97
|
|Frank
|20,1583
|20,2797
|% 1,22
|
|Riyal
|4,9701
|4,9950
|% 0,15
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|22,77
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.123
|16,81
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.564
|7.630
|55,00
|
|Yarım
|3.663
|3.730
|27,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,65
|0,23
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-1,56
|