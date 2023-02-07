***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:15
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110344
BIST
12:024.710
En Yüksek
|Değişim
|: -4,47%
|| -220,58
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.692
12:0218,8431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:0220,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:021.133,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.133,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:00
|INTEM
|86,90
|9.347.368
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.552.661
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.919.522
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.588.411
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.300.154
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.768.421
|% -9,99
|
|SOKE
|12,63
|52.934.164
|% -9,98
|
|RUBNS
|20,62
|10.717.970
|% -9,96
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|KRDMD
|17,92
|1.443.504.624
|% 1,47
|
|ASELS
|53,75
|1.180.011.448
|% -8,59
|
|KOZAL
|516,00
|969.269.819
|% -1,43
|
|EREGL
|38,86
|894.683.583
|% -3,00
|
|KRDMD
|17,92
|1.443.504.624
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,06
|340.318.676
|% -2,89
|
|YKBNK
|8,42
|354.165.129
|% -5,18
|
|BSOKE
|5,75
|223.990.386
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,08
|206.734.943
|% 8,96
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8302
|% 0,02
|
|Euro
|20,1994
|20,2063
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5691
|22,6823
|% 0,02
|
|Frank
|20,2228
|20,3446
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,02
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,05
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.672
|7.788
|11,00
|
|Tam
|7.707
|7.762
|-26,00
|
|Yarım
|3.765
|3.798
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.899
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|1,68
|