***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 16:08
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144562
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0603
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.257,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 17,58
|Açılış
|: 1.257,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.301.279
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.292.597
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.383.196
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|970.596.749
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.783.135
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.431.321
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.595.394
|% -10,00
|
|THYAO
|126,50
|4.084.098.249
|% -1,02
|
|EREGL
|32,20
|2.402.229.346
|% -2,84
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.908.596.941
|% 9,96
|
|SISE
|36,58
|1.769.862.198
|% -0,76
|
|EKGYO
|5,77
|971.771.434
|% -3,99
|
|YKBNK
|9,35
|1.129.745.669
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.151.871
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.684.436.167
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|915.698.716
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4635
|19,4658
|% 0,14
|
|Euro
|21,4107
|21,4283
|% 0,28
|
|Sterlin
|24,1771
|24,2984
|% -0,23
|
|Frank
|21,6813
|21,8119
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1734
|5,1994
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|27,63
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|15,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.156
|9.478
|125,00
|
|Yarım
|4.442
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,11
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-3,25
|