***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 15:21
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172113
BIST
'
17:036.431
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 63,04
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0326,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1508
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0329,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1426
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:031.644,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.644,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ALCAR
|645,70
|148.537.426
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.067.234
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|345.140.732
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.064.624
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.882.219
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.518.729
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.086.795
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.155.702
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.411.639
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.890.128.847
|% 1,05
|
|ASELS
|69,85
|6.242.050.213
|% 2,72
|
|SISE
|48,74
|4.266.885.771
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,90
|3.331.208.779
|% -1,62
|
|AKBNK
|24,60
|3.322.988.593
|% 0,65
|
|YKBNK
|13,90
|2.621.361.729
|% -2,59
|
|ISCTR
|14,56
|2.682.525.707
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,27
|1.425.793.550
|% -0,60
|
|SKBNK
|2,87
|414.772.335
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,60
|3.322.988.593
|% 0,65
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1573
|26,1640
|% 0,55
|
|Euro
|29,3761
|29,3954
|% 0,57
|
|Sterlin
|34,2443
|34,4160
|% 0,40
|
|Frank
|30,2628
|30,4451
|% 0,20
|
|Riyal
|6,9531
|6,9880
|% 0,47
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,55
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.975
|11.141
|-4,00
|
|Tam
|10.627
|10.822
|39,00
|
|Yarım
|5.313
|5.436
|19,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,19
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-0,47
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16TKFEN
Yüzde 5.16 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 507, 467 adet işlem
-
17:15AKGRT
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 345, 351 adet işlem
-
17:14FADE
Yüzde 5.24 oranında artışla 11.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 704, 644 adet işlem
-
17:13ULUUN
Yüzde 5.55 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 375, 078 adet işlem
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SAHOL, TAVHL