***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2023 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220142
BIST
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10:298.067
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 107,16
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.073
10:2928,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9230
En Düşük
28,8162
10:2931,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0848
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
10:291.868,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.868,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler10:29
|BINHO
|221,20
|26.530.064
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|198.228.928
|% 10,00
|
|DOCO
|4.400,00
|56.157.133
|% 10,00
|
|KLNMA
|51,15
|1.082.999
|% 10,00
|
|SAMAT
|35,66
|69.498.346
|% 9,99
|
|DAPGM
|50,40
|23.086.829
|% -10,00
|
|KSTUR
|2.020,00
|521.160
|% -6,91
|
|AVTUR
|8,23
|1.170.940
|% -6,90
|
|LINK
|215,20
|13.714.782
|% -5,57
|
|NATEN
|353,75
|136.975.627
|% -4,97
|
|THYAO
|260,25
|1.735.869.488
|% 0,19
|
|ISCTR
|22,08
|1.492.832.004
|% 3,86
|
|AKBNK
|33,68
|1.065.911.269
|% 5,71
|
|YKBNK
|18,61
|753.724.550
|% 4,43
|
|GARAN
|53,60
|533.781.785
|% 3,78
|
|ISCTR
|22,08
|1.492.832.004
|% 3,86
|
|YKBNK
|18,61
|753.724.550
|% 4,43
|
|EKGYO
|7,49
|302.624.684
|% 2,32
|
|AKBNK
|33,68
|1.065.911.269
|% 5,71
|
|VAKBN
|15,21
|329.922.340
|% 2,08
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8964
|28,9230
|% 0,22
|
|Euro
|31,6783
|31,6905
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,3777
|36,5602
|% 0,26
|
|Frank
|32,6963
|32,8932
|% 0,31
|
|Riyal
|7,6873
|7,7259
|% 0,20
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,64
|% 0,66
|
|Platin
|936,25
|937,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.076,47
|1.081,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.010,29
|2.010,79
|% 0,66
|