***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2024 10:10
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242675
BIST
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11:148.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 78,89
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.142
En Yüksek
8.178
11:1430,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0495
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2862
En Düşük
30,1762
11:1433,0995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2237
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,0995
En Düşük
32,8433
11:141.961,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.961,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.965,09
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler11:14
|BINHO
|470,25
|761.074.957
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|21.075.510
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|9.233.723
|% 9,98
|
|ULAS
|25,40
|11.101.653
|% 9,96
|
|SELGD
|28,72
|19.191.131
|% 9,95
|
|AVTUR
|9,43
|7.185.106
|% -4,94
|
|SAMAT
|56,60
|85.925.235
|% -4,07
|
|PAPIL
|88,30
|41.992.178
|% -3,50
|
|ADGYO
|31,76
|197.139.994
|% -3,35
|
|METUR
|8,34
|49.673.184
|% -3,02
|
|EKGYO
|9,98
|1.430.548.894
|% 4,72
|
|THYAO
|253,00
|1.355.093.613
|% 0,80
|
|EKOS
|62,05
|1.198.158.457
|% 9,44
|
|ASELS
|49,14
|1.098.476.049
|% 1,53
|
|EREGL
|43,12
|1.025.814.048
|% 1,75
|
|EKGYO
|9,98
|1.430.548.894
|% 4,72
|
|QUAGR
|4,28
|348.155.158
|% 9,18
|
|AKFGY
|2,00
|110.618.116
|% 2,56
|
|REEDR
|25,98
|1.004.889.836
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|717.947.965
|% 0,37
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2782
|30,2844
|% 0,16
|
|Euro
|33,0396
|33,0995
|% 0,68
|
|Sterlin
|38,4315
|38,6242
|% 0,27
|
|Frank
|34,9411
|35,1516
|% 0,19
|
|Riyal
|8,0504
|8,0907
|% 0,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|906,15
|906,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,91
|965,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,94
|2.015,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 63 artarak (% 0.95 ) 8, 814
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11:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, EKOS
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11:29ARENA
Yüzde 8.63 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 509 adet işlem
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11:28BAGFS
Yüzde 4.60 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 395 adet işlem
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11:27BRLSM
Yüzde 5.43 oranında artışla 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 444, 854 adet işlem