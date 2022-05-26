***LINK* *GWIND* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.05.2022 09:11
***LINK******GWIND******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ECZYT, GWIND, LINK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,524 TL Teorik Fiyat: 43,116 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GWIND.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2804831 TL Teorik Fiyat: 6,87 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LINK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,19 TL Teorik Fiyat: 31,99 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032532
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.418
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0
En Düşük
0
18:0516,4045
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16,4688
En Düşük
16,3099
18:0517,5757
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05971,80
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|Açılış
|: 971,80
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|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
|
|LINK
|33,18
|7.547.935
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|14.370.512
|% 3,53
|
|IHLGM
|0,71
|14.127.113
|% 0,00
|
|ENJSA
|13,92
|57.536.389
|% 0,00
|
|TATGD
|14,27
|7.805.607
|% 0,00
|
|TCELL
|19,12
|275.941.412
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|KRTEK
|16,33
|8.008.254
|% 0,00
|
|PETUN
|21,70
|4.875.747
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3952
|16,4045
|% 0,24
|
|Euro
|17,5435
|17,5757
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,4990
|20,6018
|% -0,08
|
|Frank
|16,9537
|17,0558
|% 0,10
|
|Riyal
|4,3519
|4,3738
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,38
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,00
|