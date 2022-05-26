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***LINK* *GWIND* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

26.05.2022 09:11
***LINK* *GWIND* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***LINK******GWIND******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ECZYT, GWIND, LINK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ECZYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,524 TL Teorik Fiyat: 43,116 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GWIND.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2804831 TL Teorik Fiyat: 6,87 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LINK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,19 TL Teorik Fiyat: 31,99 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032532


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 7,15 57.491.808 % 4,08  
LINK 33,18 7.547.935 % 3,72  
ECZYT 44,64 14.370.512 % 3,53  
IHLGM 0,71 14.127.113 % 0,00  
ENJSA 13,92 57.536.389 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3952 16,4045 % 0,24  
Euro 17,5435 17,5757 % 0,61  
Sterlin 20,4990 20,6018 % -0,08  
Frank 16,9537 17,0558 % 0,10  
Riyal 4,3519 4,3738 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 -7,38  
Altın Gr. 974 974 -0,99  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,75 21,79 -0,23  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 -0,09  
B. Petrol 111 111 0,00  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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