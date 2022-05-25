***LINK* *GWIND* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LINK******GWIND******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ECZYT, GWIND, LINK26.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaECZACIBASI YATIRIM ECZYT 1,524 1,3716GALATA WIND ENERJI GWIND 0,2804831 0,2524347LINK BILGISAYAR LINK 1,19 1,071Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032394BIST