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***LINK* *GWIND* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

25.05.2022 16:48
***LINK* *GWIND* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***LINK******GWIND******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ECZYT, GWIND, LINK

26.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ECZACIBASI YATIRIM ECZYT 1,524 1,3716
GALATA WIND ENERJI GWIND 0,2804831 0,2524347
LINK BILGISAYAR LINK 1,19 1,071


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032394


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DAGHL 27,06 5.237.039 % 10,00  
ARCLK 74,40 539.944.361 % 9,98  
ALKA 39,34 53.897.778 % 9,95  
MZHLD 57,45 9.886.240 % 9,95  
RHEAG 2,00 1.924.753 % 9,89  
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Riyal 4,3488 4,3706 % 1,63  
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Altın Ons 1.850 1.851 -16,25  
Altın Gr. 973 973 7,08  
Cumhuriyet 6.476 6.573 66,00  
Tam 6.449 6.611 71,54  
Yarım 3.117 3.198 34,60  
Çeyrek 1.563 1.599 17,30  
Gümüş.Ons 21,86 21,88 -0,24  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 0,05  
B. Petrol 111 111 0,56  
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