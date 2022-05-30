***LINK* *GWIND* *ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
30.05.2022 16:40
***LINK******GWIND******ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ECZYT, GWIND, LINK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. TRAECZYT91Q5 ECZYT Nakit Temettü Ödeme 137,16 152,4 30/05/2022 TRY
PAY SENEDİ GALATA WIND ENERJİ A.Ş. TREGWIN00014 GWIND Nakit Temettü Ödeme 25,24347 28,04831 30/05/2022 TRY
PAY SENEDİ LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI VE TİCARET A.Ş. TRALINKW91U8 LINK Nakit Temettü Ödeme 107,1 119 30/05/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033352
BIST
17:422.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,73
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:4216,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0153
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:4217,5752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0905
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:42972,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,96
|Açılış
|: 972,48
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ALCAR
|314,60
|46.354.333
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.623.877
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.506.855
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.024.020
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,24
|301.711.797
|% -9,31
|
|KZBGY
|70,35
|37.877.015
|% -9,17
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|27.141.366
|% -8,06
|
|THYAO
|49,08
|6.464.843.735
|% -0,89
|
|TUPRS
|271,20
|2.715.349.137
|% 4,71
|
|SISE
|21,02
|2.167.903.703
|% 1,78
|
|SASA
|36,38
|1.859.120.306
|% 6,44
|
|SAHOL
|21,20
|1.792.037.990
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,82
|1.352.922.596
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,70
|1.404.534.154
|% 3,30
|
|DOHOL
|4,00
|1.099.629.599
|% 1,27
|
|TSKB
|2,22
|571.461.898
|% 5,21
|
|KARSN
|7,09
|1.620.483.336
|% -2,48
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3885
|16,3983
|% 0,11
|
|Euro
|17,5707
|17,5924
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,5715
|20,6747
|% -0,45
|
|Frank
|17,0221
|17,1247
|% -0,10
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 0,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,44
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,76
|
Seans Raporu
17:40
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, EREGL
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 93 artarak (% 0.75 ) 2, 289
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17:55
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