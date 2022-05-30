Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LINK* *GWIND* *ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

30.05.2022 16:40
***LINK* *GWIND* *ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***LINK******GWIND******ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ECZYT, GWIND, LINK

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. TRAECZYT91Q5 ECZYT Nakit Temettü Ödeme 137,16 152,4 30/05/2022 TRY
PAY SENEDİ GALATA WIND ENERJİ A.Ş. TREGWIN00014 GWIND Nakit Temettü Ödeme 25,24347 28,04831 30/05/2022 TRY
PAY SENEDİ LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI VE TİCARET A.Ş. TRALINKW91U8 LINK Nakit Temettü Ödeme 107,1 119 30/05/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033352


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:422.544
Değişim :  0,66% |  16,73
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.527  
En Yüksek
2.554 En Düşük
2.528
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 314,60 46.354.333 % 10,00  
MRGYO 1,54 22.623.877 % 10,00  
MZHLD 73,25 19.383.685 % 9,98  
ESCOM 16,22 47.506.855 % 9,97  
SILVR 14,13 7.024.020 % 9,96  
daha fazla
17:40 Alış Satış %  
Dolar 16,3885 16,3983 % 0,11  
Euro 17,5707 17,5924 % -0,41  
Sterlin 20,5715 20,6747 % -0,45  
Frank 17,0221 17,1247 % -0,10  
Riyal 4,3558 4,3776 % 0,05  
daha fazla
17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 -9,44  
Altın Gr. 972 972 -5,15  
Cumhuriyet 6.477 6.575 -20,00  
Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,83 21,86 -0,14  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,07  
B. Petrol 119 119 1,76  
Seans Raporu 17:40
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru