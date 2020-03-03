***LINK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2020 09:12
***LINK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Caravan Capital Management LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823797
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2039
En Düşük
6,1592
18:056,9171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0570
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9182
En Düşük
6,8589
18:05317,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,54
|Açılış
|: 317,84
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
318,59
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|7,25
|1.744.595
|% 0,00
|
|GRNYO
|1,69
|38.824.561
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|23.158.989
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,40
|46.100.183
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,00
|
|GEDZA
|7,25
|1.744.595
|% 0,00
|
|GRNYO
|1,69
|38.824.561
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,62
|23.158.989
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,40
|46.100.183
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,00
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 0,00
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 0,00
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 0,00
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 0,00
|
|ADESE
|1,54
|169.898.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8887
|7,9282
|% 0,61
|
|Frank
|6,4373
|6,4761
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6452
|1,6535
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|10,85
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,59
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,63
|