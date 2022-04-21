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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.04.2022 18:30
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunu


***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu görüşmek üzere 21.04.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurula önerilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022775


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