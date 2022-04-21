***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu görüşmek üzere 21.04.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurula önerilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022775BIST