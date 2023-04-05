***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2023 19:07
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132230
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0395
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0821
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
20,9961
18:051.251,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.251,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2432
|19,2610
|% 0,25
|
|Euro
|21,0344
|21,1003
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,9009
|24,0207
|% -0,22
|
|Frank
|21,1418
|21,2692
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1147
|5,1404
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,48
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|2,49
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.497
|8.582
|0,00
|
|Yarım
|4.150
|4.199
|0,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.100
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR