***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 11.000.000,-TL'na artırılması ve bu amaçla Esas Sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin değişiklik metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884908BIST