***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.10.2020 14:32
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 11.000.000,-TL'na artırılması ve bu amaçla Esas Sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin değişiklik metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884908
BIST
16:391.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,30
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:398,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:399,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1046
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:39507,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,93
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.186.972
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|874.118.513
|% -2,36
|
|PETKM
|4,14
|726.924.895
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,84
|720.778.167
|% -7,07
|
|SISE
|6,16
|605.546.324
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.186.972
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|720.778.167
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,63
|365.293.492
|% -7,91
|
|PETKM
|4,14
|726.924.895
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.673.994
|% -5,45
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3599
|8,3656
|% 0,93
|
|Euro
|9,7716
|9,7787
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,8376
|10,8920
|% 1,53
|
|Frank
|9,1104
|9,1652
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2249
|2,2361
|% 1,07
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|20,22
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,73
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|58,63
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|28,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,20
|
|B. Petrol
|37,95
|37,95
|-0,31
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
-
16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem
-
16:45ATEKS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 343 adet işlem