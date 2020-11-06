***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.11.2020 18:44
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvurunun incelenmesi sırasında, görülen lüzum üzerine, artırım tutarında bir değişiklik yapılmamakla birlikte, sermaye artırımı kararının yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda, daha önce alınan 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı iptal edilmek suretiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2020 tarihli toplantısında, sermaye artırımı aşağıdaki şekilde yeniden karara bağlanmıştır:
1. Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 5.500.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,
2. Sermaye artırımı nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine,
3. Esas Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve
4. Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına.
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886867
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,5257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1097
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0510,1387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1744
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:05535,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 7,63
|Açılış
|: 535,78
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|18,15
|7.953.104
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.310.960
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|62.271.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|PKENT
|697,50
|48.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|1.016.672
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|393.395
|% -9,99
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|890.045.593
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|839.653.431
|% -0,45
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|698.050.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|564.204.907
|% 1,12
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5183
|8,5257
|% 1,30
|
|Euro
|10,1133
|10,1387
|% 1,75
|
|Sterlin
|11,1901
|11,2462
|% 1,46
|
|Frank
|9,4383
|9,4952
|% 1,85
|
|Riyal
|2,2664
|2,2777
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|3,81
|
|Altın Gr.
|535
|535
|7,12
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,12
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem