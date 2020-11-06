***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvurunun incelenmesi sırasında, görülen lüzum üzerine, artırım tutarında bir değişiklik yapılmamakla birlikte, sermaye artırımı kararının yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda, daha önce alınan 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı iptal edilmek suretiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2020 tarihli toplantısında, sermaye artırımı aşağıdaki şekilde yeniden karara bağlanmıştır:1. Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 5.500.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,2. Sermaye artırımı nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine,3. Esas Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve4. Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına.karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886867BIST