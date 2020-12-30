***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.12.2020 18:53
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020-06.11.2020-10.11.2020-15.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Aralık 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan sermaye artırımı ve Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895762
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0103
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05446,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 446,69
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3714
|7,3775
|% -0,24
|
|Euro
|9,0284
|9,0484
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9896
|10,0396
|% 0,39
|
|Frank
|8,3037
|8,3537
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|6,67
|
|Altın Gr.
|447
|447
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GUBRF
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 81 artarak (% 1.51 ) 1, 331
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, SNKRN, KSTUR, INTEM, ARZUM, UMPAS, VKING, BERA, DOCO, EPLAS
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17:56
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