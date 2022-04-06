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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

06.04.2022 18:29
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 06 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1)   Şirket'in yönetim ve temsiline ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 13 üncü maddesinde yer alan ifadelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanacak bir iç  önerge ile düzenlenmesi ve yönetim kurulu bünyesinde kurulması zorunlu komitelerin belirtilmesi amacına yönelik olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 13 ve 14 üncü maddelerinin yeniden düzenlenmesine,
2)   Şirket Esas Sözleşmesinin  "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesinin ve "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
3)  Ekte yer verilen Esas Sözleşme tadil metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve bu onayı takiben izin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruların yapılmasına,
4)   Anılan kurumlardan alınacak onay veya izinleri müteakip, Esas Sözleşme tadil metninin görüşüleceği 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının tarih ve gündeminin belirlenmesine ve söz konusu tadil tasarısının pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
      karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016652


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