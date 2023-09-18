***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.09.2023 18:21
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 11.000.000,-TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 33.000.000,-TL'na çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na bugün itibarıyla başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195988
BIST
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18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
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|Önceki Kapanış
|: 7.962
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7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0395
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1132
|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7800
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28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.678,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.678,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
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1.678,81
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0156
|27,0215
|% 0,15
|
|Euro
|28,9073
|28,9192
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,3979
|33,5654
|% 0,27
|
|Frank
|30,0242
|30,2051
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1817
|7,2177
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|8,65
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|8,60
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.095
|11.190
|57,00
|
|Yarım
|5.565
|5.618
|28,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.809
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,17
|0,18
|
|B. Petrol
|94,01
|94,01
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ