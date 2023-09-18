***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 11.000.000,-TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 33.000.000,-TL'na çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na bugün itibarıyla başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195988BIST