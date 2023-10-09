***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.10.2023 20:02
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2023-18.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 11.000.000,-TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 33.000.000,-TL'na çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine onay alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvuruya SPK tarafından 08.10.2023 tarihli yazı ile onay verildiği bugün öğrenilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203284
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|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
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|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
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|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
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|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
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|NATEN
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|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
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|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
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|THYAO
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|7.025.716.883
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|EREGL
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|ASELS
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|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6966
|27,7205
|% 0,52
|
|Euro
|29,2834
|29,3192
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,7762
|33,9456
|% 0,38
|
|Frank
|30,4593
|30,6428
|% 0,90
|
|Riyal
|7,3663
|7,4033
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
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|1.854
|21,21
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|25,58
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.170
|11.284
|277,00
|
|Yarım
|5.602
|5.659
|139,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.830
|70,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,28
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|B. Petrol
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|3,39
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