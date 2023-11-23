***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.11.2023 19:05
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/09/2023-18/09/2023-09/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metni onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219727
BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
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|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
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|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
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|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
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|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
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|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
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|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
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|ISBTR
|648.097,50
|2.644.293
|% -9,99
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|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
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|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
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|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% -0,48
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|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
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|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
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|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 1,88
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|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% -3,66
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|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
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|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
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|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% -2,21
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|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% -1,58
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,8220
|28,8329
|% -0,06
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|Euro
|31,4742
|31,5221
|% 0,29
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|Sterlin
|36,0164
|36,1970
|% 0,21
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|Frank
|32,4968
|32,6925
|% -0,06
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|Riyal
|7,6638
|7,7022
|% -0,07
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|23,70
|23,74
|% 0,66
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|Platin
|916,69
|918,66
|% 0,66
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|Paladyum
|1.044,89
|1.050,75
|% 0,66
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|Brent Pet.
|80,85
|80,85
|% 0,66
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|Altın Ons
|1.991,13
|1.991,36
|% 0,66
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Seans Raporu
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17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
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Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
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Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem