***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.03.2022 19:16
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/01/2021
Açıklamalar
Sehven eksik yayınlanan esas sözleşmenin güncellenmiş hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/12/2020 31/12/2020 10236
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013240
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0203
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
18:05933,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,91
|Açılış
|: 933,58
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8380
|14,8445
|% 0,14
|
|Euro
|16,3060
|16,3238
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,5169
|19,6147
|% 0,19
|
|Frank
|15,8867
|15,9824
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9442
|3,9640
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,74
|
|Altın Gr.
|934
|935
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem